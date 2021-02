Steirer (29) stürzte in Gletscherspalte und starb

Keine Überlebenschance hatte am Donnerstag ein 29-jähriger Tourengeher aus Pruggern in der Steiermark, der bei der Abfahrt vom Großvenediger (3662 m) in eine Gletscherspalte stürzte. Der Alpinist dürfte sofort tot gewesen sein. Der Bergsportler war mit zwei Landsleuten (47 und 51) am Morgen zum Berg aufgebrochen.