Zwischen Leben und Tod: Stromschlag für Herzschlag

Bis 2023 noch 60 zusätzliche Defis

Defis können Leben retten. Aus diesem Grund subventionierte die Stadt in Zusammenarbeit mit dem Roten Kreuz in 15 neue Defibrillatoren. Die zehn Freiwilligen Feuerwehren im Stadtgebiet sowie die MÜG werden jeweils mit einem Defi ausgestattet. Das Rote Kreuz übernimmt die Schulungen in den Stadtteilen. Trotz zahlreicher Defis in Innsbruck gibt es noch Lücken. Bis 2023 möchte die Stadt 60 zusätzliche Defis installieren und so die „herzsicherste Stadt im Alpenraum“ werden. Neben den vorhandenen Kooperationen mit MPreis oder Uniqa werden noch weitere Kooperationspartner, insbesondere im Bereich Kinder und Jugend, gesucht.