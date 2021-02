Rösslhumer: „War klar: Die Frau braucht Schutz!“

Erneut kam es in dieser Woche zu einem Frauenmord in Wien. Die Polizei behauptet, man habe hier alles gesetzlich Mögliche getan aber der Fall wirft viele Fragen auf. Was bringt das Annäherungs- und Betretungsverbot, wenn es dann doch immer wieder zu solchen schrecklichen Taten kommt? Ist der Opferschutz in Österreich vielleicht doch unzureichend? Moderatorin Raphaela Scharf spricht mit Maria Rösslhumer, Geschäftsführerin des Vereins Autonome Frauenhäuser Österreich, bei „Nachgefragt“ über den aktuellsten Femizid-Fall in Österreich.