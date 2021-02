Volksschule Liefering sperrt am Montag wieder auf

Ein Mann hatte die Südafrika-Variante des Coronavirus nach einem humanitären Einsatz in Tansania mit nach Hause gebracht und hier seine Tochter angesteckt. Da im Familienkreis eine weitere Ansteckung vorhanden war, wurde die VS Liefering I von der Gesundheitsbehörde präventiv für zehn Tage geschlossen. „Die damit beabsichtigte Einkapselung der Virusmutation hat funktioniert“, heißt es in einer Aussendung der Stadt. Mit 1. März kann der Unterricht nun wieder starten.