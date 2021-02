Drogenhändler drohte Polizisten, Haus zu sprengen

Bereits seit 2005 soll der Leibnitzer mehrere Kilo Marihuana pro Jahr in einem Einfamilienhaus erzeugt und dann verkauft haben. Am Donnerstag versuchten die Beamten, den Mann festzunehmen - dieser sperrte sich jedoch im Heizraum seines Hauses ein. Von dort aus drohte er, er werde das Haus in die Luft sprengen, sollten sich die Polizisten nicht entfernen.