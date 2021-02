Weniger Skiunfälle: Spitäler müssen kräftig sparen

Deutlich weniger Patienten nach Wintersport-Unfällen mussten Ärzte in der Saison 2020/21 versorgen. Im Schwarzenberg-Klinikum in Schwarzach spricht der Leiter der Unfallchirurgie von einem Rückgang um 74 Prozent. Schon jetzt steht ein Umsatzverlust in Millionenhöhe fest. Auch im Pinzgau wird gespart.