Salzburg: Die Frustration von Jesse Marsch

Sechste Mal in Folge

Bereits zum sechsten Mal in Folge verloren die Salzburger eine Auswärtspartie in der K.o.-Phase der Europa League. „Der Charakter unserer Gruppe ist wichtig“, sagte Marsch. „Wir haben nicht viel Zeit, um enttäuscht zu sein und nachzudenken. Wir müssen uns auf die nächste Aufgabe fokussieren.“ Die heißt am Sonntag (17.00 Uhr) in Klagenfurt Sturm Graz. Drei Tage später spielt der Serienmeister ebendort erneut gegen Sturm um den Einzug ins Cupfinale.