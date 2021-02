Junger Tourengeher stürzte in Gletscherspalte: tot

Die drei Steirer waren am Donnerstag um 6 Uhr vom Tauernhaus in Matrei auf den Großvenediger aufgestiegen. Gegen 12 Uhr erreichten die drei Bergsteiger den Gipfel. Nach einer kurzen Rast fuhren die drei Männer gegen 13 Uhr unangeseilt in Richtung Innergschlöss ab. Im Bereich des zweiten Keesboden auf einer Seehöhe von 3250 Metern fuhren sie hintereinander in Spur ab und hielten sich bei der Abfahrt annähernd an die Aufstiegsspur, als sie plötzlich von dem als letzten fahrenden 29-Jährigen einen Schrei hörten. Der 51- und der 47-jährige hielten sofort an und sahen eine offene Gletscherspalte, in welche ihr Bergkamerad offensichtlich gestürzt war. Sofort hielten sie Nachschau, konnten aber keinen Kontakt herstellen und setzten in der Folge einen Notruf ab.