„Ein Freund, der in unseren Herzen bleibt“

Ein tragischer Unfall am Donnerstag in Fladnitz an der Teichalm riss den Musiker Gernot Zöhrer aus dem Leben: Ein Mitarbeiter der Straßenmeisterei war wegen der Autoteile auf den verunglückten Pkw aufmerksam geworden. Gernot Zöhrer aus Passail war gegen 6.15 Uhr am Heimweg von der Arbeit, als er in einer Linkskurve von der Straße abkam und über eine Leitschiene drei Meter in einen Wald abstürzte. Dort prallte er gegen einen Baum, wurde im Wagen eingeklemmt; es gab keine Rettung.