Zweijähriger verstarb nach Rodelunfall in Klinik

Jener zweijährige Bub, der vergangenen Samstag in Niederau in Tirol einen schweren Unfall mit seinem Bob hatte, ist am Dienstag in der Klinik Innsbruck seinen Verletzungen erlegen - dies teilte die Polizei am Donnerstagabend mit. Er war gegen einen Holzpfahl geprallt, nachdem ihm sein Vater nicht mehr nachgekommen war.