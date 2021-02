Zweijähriger blieb nach Bob-Unfall reglos liegen

Schwer verletzt in Innsbrucker Klinik

Der Zweijährige kam aufgrund des seitlichen Gefälles der Piste in immer steileres Gelände, raste ungebremst ungefähr 250 Meter bis zu einem Forstweg, wo er schließlich gegen eine Holz-Zaunsäule prallte. Das schwer verletzte Kind blieb reglos liegen, die Eltern begannen sofort mit Erste-Hilfe-Maßnahmen und riefen den Notruf. Laut Polizei wurde der Bub mit dem NAH Heli 3 in die Innsbrucker Klinik eingeliefert.