Vogelart nach mehr als 170 Jahren wiederentdeckt

In den Regenwäldern von Borneo ist eine Vogelart wiederentdeckt worden, die zuletzt vor mehr als 170 Jahren gesichtet worden war. Zwei Männer fanden Ende 2020 den Schwarzbrauen-Mausdrossling im indonesischen Teil Borneos und machten Fotos von ihm, wie Vogelexperten in einem in der Fachzeitschrift „BirdingASIA“ veröffentlichten Artikel schreiben.