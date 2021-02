Diese Worte von Charles haben Diana traumatisiert

Prinzessin Diana und Prinz Charles feierten im Februar 1981 Verlobung und heirateten am 29. Juli 1981 in der St. Paul‘s Cathedral in London. Nach der Geburt der beiden Söhne William und Harry zerbrach die Ehe. 1992 gab das Paar die Trennung bekannt. 1996 folgte schließlich die offizielle Scheidung. Lady Di starb 1997 in Paris an den Folgen eines Autounfalls.