Sauna geriet in Brand: Hausbesitzer greift ein

Der Saunatopf, der am Ofen abgestellt war, entzündete sich durch die Hitzeentwicklung, berichtet die Polizei in einer Aussendung. Der Hausbesitzer bemerkte in den späten Abendstunden den Rauch, der aus der Sauna drang. Gerade noch rechtzeitig entfernte der Mann den Saunatopf und verhinderte so einen Großbrand. Es entstand ein geringfügiger Sachschaden. Die Freiwillige Feuerwehr Anif war im Einsatz.