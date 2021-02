Die steirischen Vertreter gehen auf Medaillenjagd

Ruhepol als Stütze

Wie Klapfer startet auch Martin Fritz am Freitag ins WM-Geschehen. Fritz will Vollgas geben: „Ich bin läuferisch gut drauf. Das will ich zeigen.“ Sein bisher bestes WM-Ergebnis (als 15. in Seefeld) will der Murauer toppen. Im Team ist eine Medaille das Ziel. Helfen soll dabei Zimmerkollege Klapfer: „Er strahlt Ruhe aus. Bei ihm kann ich mir sehr viel abschauen.“