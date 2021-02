Einsatz wegen Feuer in Wald bei Telfs

Gegen 13.45 Uhr brach der Brand in einem unwegsamen Waldstück in Telfs westlich der so genannten „Sauweide“ aus. Die alarmierten freiwilligen Feuerwehren Telfs, Rietz, Mieming, Pfaffenhofen und Zirl führten mit insgesamt zwölf Fahrzeugen und 73 Einsatzkräften gemeinsam mit dem Polizeihubschrauber „Libelle“ die Brandbekämpfung durch.