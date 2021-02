ÖFB-Damen als drittbeste Gruppenzweite zur EM

Österreichs Frauen-Fußball-Nationalteam hat sein EM-Ticket als drittbester Gruppenzweiter der Qualifikation erhalten. Drei Startplätze lagen für Gruppenzweite bereit. Italien setzte sich am Mittwoch zum Abschluss mit einem 12:0 in Florenz gegen Israel an die Spitze des Rankings. Dahinter landeten Island und Österreich.