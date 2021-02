Grazer planen erstes Ninja-Warrior-Trainingscenter

Feiertag und Seitz entdeckten eine Leidenschaft - und eine Business-Idee. „Wir haben uns nach einem Ninja-Gym umgeschaut und nichts gefunden“, sagt Seitz. „In Deutschland gibt es aber schon einige, da ist das im Kommen.“ Auch der Zeitpunkt und der Ort - in der Annahme, dass die Pandemie bald überwunden sein wird - sind perfekt. „Wir haben beide gerade fertig studiert. Der Spirit in einer Studentenstadt wie Graz ist genau richtig. Es gibt hier schon viele Boulder-Hallen. Eine Marktanalyse hat dann unsere letzten Zweifel ausgeräumt“, so Feiertag.