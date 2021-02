„Up and down“: Schüler sporteln für kranke Kinder

Wohl jeder hatte im vergangenen Jahr Höhen und Tiefen – auch die „Zebrakinder“, die von den seltenen Krankheiten KAT6A/B betroffen sind, hatten „ups and downs“. Die HAK und HAS Innsbruck sind Patenschulen der KAT6A-Foundation Austria, die von der dort unterrichtenden Lehrerin Monika Rammal ins Leben gerufen wurde. In Hinblick auf den Tag der seltenen Krankheiten kommenden Sonntag startete sie kürzlich die „Up and Down“-Challenge, um auf KAT6A aufmerksam zu machen und Spenden zu sammeln.