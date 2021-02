Prominente als Botschafter fürs Sportjahr in Graz

„Let’s Go! Graz“ soll nach all den herausfordernden Monaten so etwas wie einen Aufbruch darstellen. „Wir wollen mit dem Beginn des Sportjahres einen Startschuss abgeben und alle zu mehr Bewegung motivieren“, betonte am Mittwoch in der Grazer Merkur-Arena Sportstadtrat Kurt Hohensinner. Dabei sollen auch 21 prominente Botschafter helfen, die bei der Aktion „Mission 2021“ mitmachen.