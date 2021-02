Duo ging mit Falschgeld einkaufen: In Graz in Haft

Dienstagvormittag versuchte ein Pärchen in drei Geschäften in Weiz mit gefälschten 200 Euro Banknoten zu bezahlen. Nebenbei stahlen sie auch mehrere Waren. Die Staatsanwaltschaft Graz ordnete die Einlieferung der beiden Tschechen in die Justizanstalt Graz-Jakomini an.