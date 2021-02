Duell Metro-Auto in Graz mit einem klaren Sieger

Euphorischer Start

Also, Treffpunkt mit dem „Krone“-Fotokünstler um 8 Uhr vor dem UKH in Eggenberg. Mit exakt 9,6 Kilometer berechnet das Navi die Entfernung zum Zielort an der (Bus-) Haltestelle Berlinerring - das sollte in 20 Minuten doch zu schaffen sein. Dementsprechend optimistisch geht’s auch los. Die erste „Schlüsselstelle“ wird mit einer grünen Ampel bei der Kreuzung zur Alten Poststraße auch souverän gemeistert. Bei Rot vor der Wiener Straße der erste „Zeit-Check“ - 3,20 Minuten. Die Metro wäre bei dieser Zwischenzeit gerade irgendwo zwischen FH Joanneum und Hauptbahnhof unterwegs. Also alles noch im Rahmen.