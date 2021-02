Grüner Strom mit Nachteil? Streit um Ackerland

Energiewende hin, Bodenversiegelung her. Wer A sagt, muss auch B sagen; das meint anscheinend der Stromanbieter EVN und plant bereits eine große frei stehende Fotovoltaikanlage auf dem Areal des ehemaligen Kohlekraftwerks Dürnrohr samt Umland. Im großen Stil werden im Tullnerfeld nun Pachtverträge und sogar Käufe von Ackerland in die Wege geleitet. Die Bauern der Umgebung sind wenig erfreut und fordern in einem offenen Brief an Landesvize Stephan Pernkopf und diverse Bauernvertreter den Erhalt der Kornkammer: „Die EVN überzahlt den ortsüblichen Marktpreis für Grund und Boden um das Vierfache. Da kann keiner mithalten“, so die Unterzeichner.