Polizeiinspektion brannte: Feuer nicht gelegt

Feuer in Wohnhaus führte zur Tragödie

Während in Perchtoldsdorf zum Glück keine Verletzten zu beklagen waren, kam es in Wien-Floridsdorf beinahe zeitgleich zu einer Tragödie: Laut aktuellem Stand der Ermittlungen löste ein Schwedenofen einen Brand in einem Haus aus, die Berufsfeuerwehr konnte eine Frau nur noch tot bergen.