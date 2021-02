Nicole Beutler: „Ich habe meine Mutter belogen“

Einen Romy-Preis hat sie bereits in ihrer Tasche und ihre Vita liest sich länger als so manche Biografie: von den „Rosenheim Cops“, über den „Bergdoktor“, von den „Vorstadtweibern“ zu „Walking On Sunshine“. Nicole Beutler ist nicht nur aus der Serien-Welt, sondern auch aus der Filmlandschaft nicht mehr wegzudenken. Eine ihrer aufregendsten Rollen? Ein SCHAF! Wie ihre Reise bei „The Masked Singer Austria“ (Mo., 20.15 Uhr, Puls 4), in der berühmte Persönlichkeiten maskiert singen und dabei hoffen, nicht erkannt zu werden, war? Das verrät sie Sasa Schwarzjirg im Interview.