„Bis Ende des Sommers haben wir Herdenimmunität“

Optimistischer Blick in die Zukunft

Sahin zeigte sich zudem recht optimistisch, was die Immunisierung der Bevölkerung betrifft. Während sich in Deutschland in einem Jahr etwa 2,4 Millionen Menschen mit dem Virus infiziert hätten, habe man in knapp zwei Monaten bereits mehr als 3,18 Millionen Menschen dagegen impfen lassen.