Viktorianische Villa in San Francisco umgesiedelt

Mithilfe von Sattelschleppern wurde das komplette Gebäude mehrere Hundert Meter weit an seinen neuen Standort gebracht, wie US-Medien am Sonntag berichteten. Zahlreiche Schaulustige säumten die Straßen, als das mintgrüne Haus in der Früh von der Franklin Street in die Fulton Street gebracht wurde.