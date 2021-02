Salzburgs Universitäten wollen sich neu aufstellen

Auch am Mozarteum werden nach der Vertragsverlängerung von Rektorin Elisabeth Gutjahr viele Pläne geschmiedet: In den kommenden Jahren will man die Freiheit von Lehre und Forschung stärken. „Im Universitätsgesetz wird diese Freiheit groß geschrieben, aber durch die Bologna-Reform hat sie einige Kratzer bekommen. Wir konzentrieren uns nur noch auf irgendwelche Lernziele“, sagt Gutjahr. Außerdem wolle man im Sinne der Gleichstellung mit einer Gender-Professur „den Kulturaspekt des Bereichs in den Künsten weiterdenken.“