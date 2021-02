In NÖ: Neue Rezepte gegen den Ärzte-Mangel

Heute Matura, morgen Ärztin oder Arzt – ganz so schnell wie im Motto der Aktion geht es freilich nicht. Dennoch will das Land den angehenden Medizinstudenten möglichst früh unter die Arme greifen. „Wir brauchen auch in Zukunft mehr und vor allem top ausgebildete Mediziner in unserem Land“, sagt Landesvize Stephan Pernkopf. Daher wurde ein Programm ersonnen, um angehenden Medizinern bestmöglich unter die Arme zu greifen. „Aufgrund der Pandemie mussten die geplanten Informationsveranstaltungen in den Landes- und Universitätskliniken leider ausfallen“, so Pernkopf.