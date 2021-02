Video-Portrait: So cool ist WM-Held Adrian Pertl

Adrian Pertl mutierte mit Silber im Slalom zum Sensationsmann der Ski-WM in Cortina. Aber wer ist der Mann überhaupt? Wie tickt er? Was zeichnet ihn aus? Und was treibt er, wenn er nicht gerade auf Skiern steht? Dieses Video gewährt Einblicke in die Welt des coolen Kärntners.