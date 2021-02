Künstler setzen in Graz ein starkes Zeichen

Mit den Initiatoren Petra Steiner und Anita Trattner vom Musik-Portal „Dort wo die Musi spielt“ hat Richter jede Menge Gäste motiviert. Unter dem Titel „Don’t give up“ vom bekannten Produzenten und Musiker Leo Aberer sind unter anderem Fritz Jerry („Tim Tim“), Daniel Düsenflitz, Bianca Holzmann,Franz Steiner („Emotion“), Balthasar Ritzer („Wildbach“), DJ Ostkurve, Showtänzerin Peggy, Monika Fellner, Marco Prinner (aktuell in der neuen Starmania-Staffel) bis hin zu den Bärntalplattlern aus Mitterdorf an der Raab live (mit Abstand und mit Tests vor Ort) oder per Zuschaltung dabei. Das fertige Video gibt es dann in ein paar Tagen auf Youtube & Co. zum Anschauen.