Muttersprache oder „L1“ als Teil der Identität

Fremde Sprachen gehören längst zum Alltag und auch in Tirol ist ein stetiger Zuwachs zu verspüren. „Es gibt zum Beispiel an der Universität immer mehr anderssprachige Studierende, aber natürlich hat auch die Migration seit 2015 große Auswirkungen“, weiß Ulrike Jessner-Schmid, Expertin für Mehrsprachigkeit an der Innsbrucker Universität. Ebenso tragen die Nähe zu Südtirol und auch der Tourismus zur Mehrsprachigkeit bei. Wie viele verschiedene Sprachen in Tirol gesprochen werden, kann man leider nicht genau sagen.