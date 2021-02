Besondere Mundart im „Land im Gebirg‘“

Im Laufe der Geschichte waren es vor allem die Römer und Slawen, welche die Tiroler Sprache von außen prägten. In der jüngeren Vergangenheit hinterließen dann Italienisch und Französisch ihre Spuren. Und heutzutage, erklärt Kathrein, sei Englisch sehr präsent. „Es ist normal, dass man englische Wörter in Dialektsätze einbaut.“ So passiere das zum Beispiel mit „downloaden“ oder „cool“. Letzteres werde allerdings oft mit dem harten „k“ ausgesprochen, das so typisch für Tirol ist.