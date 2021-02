Ein „Lausbub“ im TV bewegt die Steirer

Mit langem Atem zum Aushängeschild

Auch beruflich brauchte es einen langen Atem, um als Aushängeschild beim ORF zu landen. „Ich war immer kurz davor, musste aber anderen den Vortritt lassen“, gesteht Jelinek, der schließlich in der ORF Social-Media Sportredaktion landete. „Bewegt habe ich mich damals nur beim Leberkässemmeln-Holen, was sich mit fetten 103 Kilo auf die Waage geschlagen hat.“ Mit einer großer Portion Selbstvertrauen und dem Quäntchen Glück brachte er sich für eine neue Sportrubrik in Stellung, die seit einem Jahr die Nation bewegt: „Fit mit Philipp“. „Als ich von der eigenen Sendung erfahren habe, habe ich geheult wie ein Kind!“