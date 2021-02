Saharastaub zieht in großen Mengen nach Europa

Am Wochenende werden Prognosen zufolge wieder erhebliche Mengen Saharastaub nach Europa ziehen. Große Schwaden seien auf dem Weg nach Süd- und Zentraleuropa, am Montag auch nach Österreich. „Noch ist nicht sicher, welche sichtbaren Folgen das am Wochenende startende Ereignis haben wird, die örtliche Luftqualität wird jedoch sicher betroffen sein“, heißt es. Der Staub kann gesundheitliche Folgen für die Atemwege haben und zu erhöhter Feinstaubbelastung beitragen.