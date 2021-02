„Literaturhauptstadt braucht eigene Bibliothek“

Vergleich mit Udine macht neidisch

Auch die VP-Landesgeschäftsführerin Julia Löschnig würde sich in einer freien Minute gerne in eine schöne Bibliothek zurückziehen. In Europa herrscht gerade ein regelrechter Hype um Stadtbibliotheken. „Udine ist etwa gleich groß wie Klagenfurt und dort gibt es 100 Bibliotheken sowie eine eigene Stadtbibliothek. Lesen tut der Seele so gut. Gerade in Zeiten von Social-Media brauchen junge Leute auch Bücher. In einer modernen Stadtbibliothek sollen sich nicht nur Literaturfreunde treffen, es könnte auch ein Programm für Kinder organisiert werden“, sagt Löschnig, die auf einem Facebook-Video Stimmung für die Bücherei macht.