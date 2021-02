Das „Sponsoring“ der Oma hielt Nico im Sattel

Ein Geschenk am Red Bull Ring?

Viel Talent hat der 25-Jährige aber auf dem Bike: Seit 2019 ging es für Thöni stets aufwärts. Mitten im Jahr stieg er in die österreichische Meisterschaft ein. Auf einer BWM von „racing4fun“ - die er später durch den Zuschuss der Oma erwerben konnte - wurde er Meister in der Superbike-Klasse, gewann 2020 den deutschen Pro-Superstock-Cup. Heuer startet er für das Schweizer Kawasaki-Team „Weber-Motors“ in der deutschen Superbike-Meisterschaft. „Top-Ten-Plätze sind mein Ziel, das Starterfeld ist stark. Beim Heimrennen am Red Bull Ring im August will ich der Oma ein Top-3-Resultat schenken“, grinst Thöni. So Corona es zulässt, sitzt er im März in Spanien erstmals auf seiner neuen Maschine.