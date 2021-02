Urlauberstudie: Heimat steht hoch im Kurs

Raus aus den eigenen vier Wänden, rein ins Grüne! Im Corona-Jahr 2020 hatten 80 Prozent der Steirer genug von Lockdown und Homeoffice - und ließen die Seele in der eigenen Heimat baumeln. Auch heuer ist der Drang nach Ausflügen zu unseren Seen und in die Berge ungebrochen groß, besagt eine aktuelle Studie.