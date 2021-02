Hoffnung auf neue Ärzte in Linz lebt wieder auf

„Weißer Rauch“ steigt zwar noch nicht auf über der Grünen Mitte in Linz, aber zumindest dürfen sich die dortigen Anrainer berechtigte Hoffnungen machen, dass der Hausarztmangel im Stadtviertel möglicherweise schon bald ein Ende hat. Denn wie die „Krone“ erfuhr, gibt es endlich wieder interessierte Mediziner, die in ersten Gesprächen eine mögliche Zusammenarbeit am Standort ausloten wollen.