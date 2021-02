Karneval Corona-konform ++ Roboter als Kellner

Der Karneval fällt heuer Corona-konform aus. Die Karnevalisten in Düsseldorfer haben am Rosenmontag acht ihrer berühmten „Motto-Wagen“ auf die Straße geschickt. Und: Cafés und Bars setzen während der Corona-Pandemie Roboter-Kellner ein. Das und mehr gibt‘s jetzt in eurem „PUSH“-Update mit Annie Müller Martinez!