Villacher Fasching: Witze über unwitzige Zeiten

Wenn am heutigen Dienstag die Villacher wie seit 1963 zu ihrer Narrensitzung bitten, dann ist das auch schon die einzige Konstante. Alles andere ist anders in diesem Jahr, in dem auch alles andere anders war und ist. Vor allem: Die Narren tagten ohne Publikum, es war eine reine TV-Aufzeichnung. Der Saal war außer getesteten Akteuren leer. Keine Promis weit und breit! Auch keine Gäste, die sich für Promis halten, weit und breit.