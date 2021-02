Schüler warteten bei klirrender Kälte auf Tests

Bitte warten, hieß es für viele steirische Schüler vor dem Gang in die Klassenzimmer. Zuerst stand der mittlerweile berühmt berüchtigte „Nasenbohrertest“ am Stundenplan - nur wer negativ war, durfte am Unterricht teilnehmen. Dadurch kam es vielerorts zu längeren Wartezeiten vor den Eingängen.