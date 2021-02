Pensionistin bedankt sich bei WSC-Mitarbeiter

Die Pensionistin Leopoldine B. war zur Apotheke unterwegs in der Hernalser Alszeile, als sie von einem riesigen Sturm erwischt wurde. In der Kainzgasse, längs der Sportclub-Stadions, wurde der Sturm so heftig, dass sie Angst bekam, umgeschmissen zu werden. Ein junger Mann sah die Szene aus dem Fenster und eilte ihr zur Hilfe. Wie der Zufall so will: Ausgerechnet ein Mitarbeiter des Wiener Sportclubs, eines Vereins, der ohnehin (auch) wegen seiner sozialen Aktionen berühmt ist.