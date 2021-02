Bärnbach/Köflach-Spiel muss verschoben werden

Seit dem Restart in die spusuLiga im Jänner konnte Bärnbach/Köflach alle drei geplanten Handball-Spiele laut Plan durchführen. Nun ist es aber wieder passiert. Aufgrund positiver Coronafälle beim nächsten Gegner Westwien kann das für Mittwoch angesetzte Spiel nicht stattfinden und muss erneut verschoben werden. Somit findet unser nächstes Spiel am Samstag in Bärnbach gegen Schwaz statt. Dabei hofft die Vujovic-Sieben auch auf das Comeback des zuletzt angeschlagenen Sebastian Hutecek.