30.000 Tiroler Volksschüler müssen zum Test

Sieglinde Willam, Direktorin der Volksschule Kematen, zeigt auf das neue Schild vor dem Werkraum. „Teststraße“ ist darauf zu lesen. Überprüft wird hier aber nicht das handwerkliche Geschick der Kinder. Hier geht es um eine Schularbeit, bei der alle negativ abschneiden möchten. „Wir haben versucht, so viel Platz wie möglich für die Antigen-Selbsttests zu schaffen, damit zu Unterrichtsbeginn alles geordnet abläuft“, erläutert die Direktorin, was es mit der „Teststraße“ auf sich hat. Hier und in den Klassenräumen werden die 131 Kinder aus Kematen zweimal in der Woche zum mittlerweile schon berühmten Nasenbohrer-Test antreten.