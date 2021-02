99ers mit Sieg! Der „Russen-Bär“ legte perfekt los

„Defensiv-Bär“ Menshikov (190 cm hoch, 98 Kilo schwer) präsentierte sich bei der Premiere im Liebenauer Bunker als knallharter, robuster Aufräumer, wird aber noch etwas Anlaufzeit brauchen - sein letztes Match hat er am 28. Oktober 2020 für Magnitogorsk gegen Ufa bestritten. Es war sein 347. Spiel in der russischen Topliga KHL, in der die Vereine eine Budgetgrenze von 15 Millionen Euro besitzen und Reisen bis nach China nötig sind. Vor zwei Jahren war Menshikov übrigens Gegner von 99ers-Stürmer Michael Latta, der in Peking spielte.