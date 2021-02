Ex-Eishockeycrack Trattnig sucht „Videostars“

Der Grazer Matthias Trattnig ist wohl wirklich jedem Eishockeybegeisterten in Österreich ein Begriff und der „steirische Büffel“ hat nach seinem Karriereende noch lange nicht genug vom Eishockeysport! Letztes Jahr hat er das Projekt „Eishockey 1x1“, mit dem Ziel Eishockey möglichst vielen Kindern schmackhaft zu machen, initiiert und so ein kräftiges Zeichen für den Nachwuchs gesetzt. Auf Grund der Corona Maßnahmen ist dies in der Saison 2020/21 mit physischer Präsenz und gemeinsam organisierten Trainingseinheiten nicht möglich.