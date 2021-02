Alina Popa: Ein gezeichnetes Vermächtnis

In der Zeit von 20. Februar bis 25. April wird dieses abstrakte Vermächtnis Alina Popas erstmals gezeigt – unter dem Titel „Line as Thought, Lines as Universe“ im Salzburger Künstlerhaus. „Wir haben durch ihren Lebenspartner Zugang zu den Notizbüchern bekommen. Es ist sehr berührend, diese Arbeiten präsentieren zu dürfen“, sagt Co-Kurator Nikolaus Gansterer.