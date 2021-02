Explosion in Langenzersdorf: Bericht liegt vor

Am Morgen des 29. Jänner startete der Einsatz für Kommandant Stefan Janoschek in Langenzersdorf bei Korneuburg. Gemeinsam mit seinen Kameraden rückte der 40-Jährige nach der Alarmierung mit vorerst zwei Tanklöschfahrzeugen aus und sicherte die Stelle der Explosion ab. „Es war eine chaotische Lage, zuerst mussten die Menschen identifiziert werden: Wer war schon gerettet und wer ist noch im Haus?“, erinnert sich Janoschek. Nach Definierung der Einsatzlage und des sicheren Zugangs lief dann die Rettungsaktion an, wobei sich der Abtransport des schwer verletzten Opfers aus dem obersten Stockwerk nur „haarscharf ausging“.