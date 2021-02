Madelaine Petsch wegen Cheryl Blossom gemobbt

Im Interview mit dem „Cosmopolitan“-Magazin sprach die 26-Jährige laut einer „Bang“-Meldung jetzt über ihr Leben und verriet, was sie belastet. Der traurige Grund für ihre strenge Disziplin sei, dass sie sich ablenken müsse. „Je mehr ich zu tun habe, desto weniger Ängste habe ich … Ich vergrabe mich in meine Arbeit, weil ich - das ist ein wenig traurig - ständig andere Leute sein will“, enthüllte sie. „Ich will anderen Leuten Leben einhauchen.“